Taranto, moto contro auto: un morto e un ferito grave

1 minuto per la lettura

Taranto, moto contro auto: un bilancio drammatico di un morto e un ferito grave. L’episodio si è verificato nei pressi della chiesa Corpus Domini, nel rione Paolo VI.

TARANTO – Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Taranto nella serata di ieri, con un bilancio drammatico di un morto e un ferito grave. L’episodio si è verificato nei pressi della chiesa Corpus Domini, nel rione Paolo VI, quando, per motivi ancora da chiarire, uno scooter si è scontrato frontalmente con un’auto.

TARANTO: INCIDENTE MOTO CONTRO AUTO

Secondo le prime ricostruzioni. lo scontro è stato particolarmente violento, lasciando poche possibilità di sopravvivenza per il motociclista, deceduto sul colpo. La vittima è un uomo di 48 anni. Il secondo passeggero della moto, gravemente ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Il conducente dell’auto ha riportato lievi contusioni e non ha necessitato di cure ospedaliere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili urbani e polizia stradale, che stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella città, dove si susseguono richieste di maggiore attenzione e interventi per prevenire simili incidenti.