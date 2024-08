Pulsano: morta l'anziana ustionata nell'incendio

1 minuto per la lettura

Epilogo tragico per l’incendio di Pulsano: è morta l’anziana di 82 anni ustionata dalle fiamme. Fermato il presunto piromane.

PULSANO (TARANTO) – Un epilogo drammatico ha segnato l’incendio che martedì, 30 luglio 2024, ha devastato la Marina di Pulsano. Non ce l’ha fatta la donna di 82 anni, originaria di Andria ma residente a Taranto, che era rimasta gravemente ustionata.

La donna, ricoverata in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto con ustioni su gran parte del corpo, non è riuscita a superare le gravi ferite riportate nell’incendio. I medici avevano tentato in tutti i modi di stabilizzare le sue condizioni per trasferirla al Centro Grandi Ustionati di Brindisi, ma purtroppo nella giornata di oggi, 1 agosto 2024, le sue condizioni sono precipitate.

La 82enne era rimasta coinvolta nell’inferno di fuoco si è abbattuto sulla pineta di Fata Morgana, a Marina di Pulsano. Le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione. E, hanno messo in pericolo gli stabilimenti balneari come Baia Serrone, Lido Silvana e Lido Persefone, costringendo all’evacuazione decine di persone. L’allarme dell’imponente incendio è stato lanciato da un bagnino di Lido Silvana, che ha immediatamente contattato la Guardia Costiera di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi aerei e terrestri, supportati dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore.