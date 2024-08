Taranto, blitz antidroga: 22 le persone segnalate e ingenti sequestri

1 minuto per la lettura

Blitz antidroga a Taranto, i finanzieri con l’aiuto dell’unità cinofile sequestrato ingenti quantitativi di droga e segnalate 22 persone colte in flagranza di reato.

TARANTO – Continua senza sosta l’impegno delle Fiamme Gialle di Taranto nel contrasto al traffico di stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri hanno effettuato una serie di controlli serrati in tutta la provincia, con risultati significativi. L’operazione ha portato al sequestro di una considerevole quantità di droga e alla segnalazione all’Autorità prefettizia di 22 persone, colte in flagranza di reato. Un risultato importante che dimostra l’efficacia dell’azione di contrasto messa in atto dai finanzieri.

Grazie all’ausilio delle unità cinofile e dei loro fedeli compagni a quattro zampe, “Fagot” e “Basco”, i militari hanno scovato numerose dosi di hashish, marijuana, eroina, cocaina e metadone, nascoste in luoghi sempre più ingegnosi.

il blitz antidroga ha interessato diverse zone della provincia di Taranto, dagli scali portuali e ferroviari fino ai luoghi più frequentati dai giovani, come locali e aree di ritrovo. L’obiettivo è stato quello di colpire alla radice il fenomeno dello spaccio, cercando di intercettare le sostanze stupefacenti prima che raggiungessero gli acquirenti.