Al-Masri, Bongiorno: “Per ora non parlo, magari fra un’ora o giorno”

Roma, 31 gen. (askanews) – “Sapete perfettamente, perché fate i giornalisti, che quando io posso parlo. Per adesso abbiamo scelto, in questo momento questo, magari tra un’ora o un giorno parlo. Per adesso non ho dichiarazioni da fare. Oggi non faccio dichiarazioni. Devo fare ulteriori riunioni e poi vi parlo di tutto”. Lo ha detto ai cronisti lasciando Palazzo Chigi l’avvocata e senatrice leghista Giulia Bongiorno, che due giorni fa ha assunto la difesa della premier, dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e del sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano sul caso Al-Masri.