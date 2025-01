Al Quirinale la celebrazione dei successi della vela azzurra

ROMA (ITAPRESS) – Mattinata di celebrazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i rappresentanti della Federazione Italiana Vela (FIV) guidata da Francesco Ettorre per celebrare i successi olimpici e mondiali ottenuti nel 2024. Presenti, tra gli altri, Caterina Banti e Ruggero Tita, che a Parigi hanno confermato il titolo olimpico di Tokyo nel Nacra-17, e Marta Maggetti, oro ai Giochi nell’iQFoil. “La Federvela è un’eccellenza del sistema sportivo italiano – ha esordito il numero uno del Coni, Giovanni Malagò – Il doppio oro arrivato ai Giochi di Parigi è stato un qualcosa di storico che non era mai successo nella storia della Federazione. Ruggero Tita e Caterina Banti sono stati l’unico equipaggio che è riuscito a bissare il successo di Tokyo”. Successivamente ha preso parola il presidente della Fiv Ettorre: “Ci stiamo impegnando per rendere il nostro sport sempre più inclusivo senza mai dimenticare il fattore ambientale. Il 2024 rimarrà impresso nelle nostre memorie per i risultati ottenuti in tutti i settori, in particolare gli ori di Marta Maggetti nell’iQFoil e quello di Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra-17. I tanti quarti e quinti posti ottenuti testimoniano un movimento in grande crescita”. Applausi scroscianti per il discorso di Caterina Banti. “Negli ultimi anni abbiamo combattuto e lavorato strenuamente, determinati a perseguire i nostri obiettivi e a realizzare i nostri sogni. Abbiamo reso la nostra mente più veloce e fatto diventare le nostre imbarcazioni più veloci. Abbiamo saputo valorizzare i punti di forza di ognuno dei nostri compagni, rendendo complementari tutte le nostre diversità. Tutto per raggiungere un obiettivo comune. Vogliamo sognare in grande e ci siamo prefissati obiettivi importanti sempre nel rispetto dei valori dello sport”. Presente anche Massimiliano Sirena, skipper di Luna Rossa nell’Americàs Cup 2024: “Essere qui al Quirinale è un grande onore e una grande emozione. Oggi lo sport è il mezzo di comunicazione più potente che abbiamo a disposizione. Riportare in Italia, a livello femminile, il trofeo più antico al mondo è stato incredibile. Grazie all’ottima collaborazione con la Federazione Italiana Vela stiamo contribuendo alla futuribilità del movimento”. “E’ un grande piacere incontrare tutti i ragazzi della Federazione Italiana Vela – le parole in chiusura di Mattarella – Sono arrivati tanti successi degli ultimi anni, in particolare il 2024 ha dimostrato che il movimento della vela è in grande espansione ribadendo il grande legame dell’Italia con il mare e la vela”. “Il coinvolgimento dei giovani è il più grande successo a cui uno sport può ambire, nel rispetto per dell’ambiente e di ciò che lo circonda – ha ricordato ancora il Capo dello Stato – Seguire questa estate Luna Rossa nell’Americàs Cup è stato coinvolgente”. Al termine della celebrazione la Federvela ha consegnato a Mattarella la miniatura degli scafi che hanno conquistato l’oro ai Giochi di Parigi 2024 e una maglietta firmata da tutti gli atleti della Federazione, mentre Luna Rossa lo scafo, sempre in miniatura, dell’imbarcazione che ha vinto l’Americàs Cup femminile lo scorso ottobre.

– fonte foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).