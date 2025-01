Alfa Romeo Tonale è “Best Design 2025” in Cile

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo Tonale si è aggiudicato in Cile il prestigioso riconoscimento “The Best Design 2025”. Recentemente presentato nei paesi del sud America e ad oltre due anni dal suo lancio internazionale, il Tonale continua a riscontrare apprezzamento per il suo design distintivo e dalla forte connotazione “Made in Italy”.

I criteri di valutazione del premio sono focalizzati sull’innovazione e l’originalità del progetto e premiano la relazione tra pura estetica e funzionalità. Quest’anno, la giuria era composta da tre esperti di design e architettura: Ignacio Gana, architetto e scultore di fama internazionale; Vìctor Villalobos, architetto specializzato in architettura bioclimatica; e Germàn Espinoza, designer industriale formato al Politecnico di Milano.

La giuria ha premiato l’Alfa Romeo Tonale per la sua capacità di fondere tradizione e modernità, reinterpretando ed attualizzando quei canoni di stile che appartengono alla memorabile storia del marchio italiano. Inoltre, il suo design ha inoltre prevalso per le proporzioni equilibrate, la funzionalità aerodinamica e l’eleganza estetica.

Il Tonale, prodotto della maestria del Centro Stile Alfa Romeo di Torino, con le sue linee eleganti e dinamiche, è diventato un simbolo di stile e raffinatezza. Questo premio è un ulteriore attestato del successo di Alfa Romeo nel creare automobili capaci di emozionare per l’esperienza di guida ai vertici della categoria e per il loro design unico e distintivo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).