Australian open, 12 italiani al via: li guida Sinner

Roma, 6 dic. (askanews) – L’Australian Open prenderà il via domenica 12 gennaio a Melbourne e l’organizzazione del torneo ha reso nota la entry list maschile e femminile. Assenze di rilievo al momento nessuna: ci sono tutti i top 50 del mondo, con cut-off al numero 98. Gli italiani già dentro il tabellone, fra uomini e donne, sono al momento 12.

I 9 azzurri sono Sinner, Musetti (ovviamente sicure teste di serie), Cobolli (che potrebbe essere tra i 32 “big”), Berrettini (che non è riuscito a farne parte per due sole posizioni), Arnaldi, Darderi, Sonego, Fognini e Nardi. Nel femminile invece sarà ovviamente testa di serie Jasmine Paolini, attualmente al numero 4 del mondo. La tennista toscana sarà accompagnata dalle altre azzurre Elisabetta Cocciaretti e Lucia Bronzetti.

Altri 8 posti sono riservati alle wildcard, mentre per arrivare al numero dei 128 giocatori saranno necessari i turni di qualificazione. E anche qua gli italiani saranno protagonisti: nel maschile cercheranno un posto fra i magnifici 128 Bellucci e Passaro, mentre nel femminile ci proverà Sara Errani.