Bezzecchi domina la Sprint del GP di Australia, pole Quartararo

ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) domina la Sprint Race del Gran Premio di Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese, alla terza vittoria nelle ultime quattro Sprint, scattato dalla seconda casella, imprime un ritmo insostenibile per tutti gli avversari e rifila al traguardo 3”149 a Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Completa il podio Pedro Acosta (Ktm), che la spunta in volata su Jack Miller (Yamaha Pramac) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Sesta piazza per Alex Marquez (Ducati Gresini) e settima per il poleman Fabio Quartararo (Yamaha). A punti anche Luca Marini (Honda) e Pol Espargaro (Ktm Tech3). Francesco Bagnaia (Ducati), partito 11°, non trova mai il feeling in simulazione gara e termina 19° davanti solamente al compagno Michele Pirro (Ducati). Cadute per Brad Binder (Ktm) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

“È stata una bellissima gara. Sono partito bene siamo riusciti a scappare via io e Fernandez. Non volevo stressare troppo le gomme e sapevo che gli ultimi giri sarebbero stati duri. Ho commesso un errore nel tentativo di preparare il sorpasso, ma avevo conservato qualcosa con le gomme e sono riuscito a spingere nel finale. Abbiamo lavorato molto e riusciamo ad essere competitivi ogni volta che salgo in moto. Domani cercherò di fare il massimo, nonostante i long lap penalty”. Così, ai microfoni di Sky Sport, Marco Bezzecchi (Aprilia), dopo il successo.

ORDINE DI ARRIVO SPRINT

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 19’03″971 alla velocità media di 181,9 km/h

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 3″149

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 5″310

4. Jack Miller (Aus) Yamaha a 5″376

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 5″416

6. Alex Marquez (Esp) Ducati a 6″109

7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 8″706

8. Luca Marini (Ita) Honda a 8″938

9. Pol Espargaro (Esp) Ktm a 9″252

10. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 9″752

QUARTARARO PARTE IN POLE

Nella gara lunga di domani Bezzecchi dovrà scontare ben due long lap penalty a causa dell’incidente provocato nel Gp di Indonesia. Nessuna Ducati in prima fila con Quartararo, Bezzecchi e Miller in prima, seconda e terza posizione. Seconda fila tutta spagnola con Fernandez davanti ad Acosta e Alex Marquez. Scatterà settimo Aldeguer, in terza fila assieme a Espargaro e Marini. Aprirà la quarta fila Di Giannantonio. Bagnaia partirà 14°: ha ostacolato Bezzecchi nel giro lanciato ed è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia. Weekend complicato per Franco Morbidelli (Ducati VR46), 15° nella Sprint e 17° in qualifica.

(ITALPRESS).