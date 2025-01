Boston ko con Toronto, vincono Houston e Memphis

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Toronto spezza la maledizione Boston. Dopo 10 sconfitte consecutive contro i Celtics, i Raptors riescono a vincere: 110-97 con 22 punti e 10 rimbalzi di RJ Barrett e 16+11 di Poeltl. Era dal 28 marzo 2022 che i campioni Nba non perdevano contro i canadesi e nè i 20 punti di Pritchard nè i 18 di Porzingis bastano ad allungare la striscia. Boston resta seconda a Est ma vede avvicinarsi New York che la spunta all’overtime per 125-119 su Philadelphia: decisivo Brunson, che sigla 16 dei suoi 38 punti nel quarto quarto, con Hart che infila l’11esima tripla doppia della sua carriera (10 punti, 17 rimbalzi e 12 assist). Nei Sixers, privi di Embiid, 33 punti di Maxey e 26 di George. Lillard (30 punti) e Antetokounmpo (26 punti e 11 rimbalzi) timbrano il 122-93 con cui Milwaukee batte e scavalca al quarto posto nella Conference Orlando (22 punti per Banchero) mentre Atlanta, anche se rimaneggiata, piega Chicago 110-94.

Nel big match della Western Conference Houston approfitta delle assenze di Jokic e Gordon e batte Denver 128-108, consolidando il secondo posto alle spalle di OKC: Jalen Green (34 punti) e Alperen Sengun (20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) trascinano i Rockets. Con un secondo tempo da 78-52 e un Ja Morant da 21 punti e 12 assist che si permette di schiacciare in testa a Wembanyama (13 punti, 12 rimbalzi e 8 stoppate ma tutte nei primi due quarti), Memphis piega San Antonio 129-115 mentre i Clippers ottengono su Brooklyn la vittoria più larga della loro storia: 126-67 (23 punti per Leonard e 21 per Harden), superando il +50 inflitto a Oklahoma City il 10 aprile 2022. Sconfitta record per i Nets, oltre il -52 con Houston nell’ottobre ’78. Tornano a sorridere dopo tre sconfitte i Lakers (117-108 su Miami, 23 punti per Hachimura, 22 punti a testa per Davis e James) mentre Dallas, senza Doncic, Irving e Lively, si arrende a New Orleans (119-116). Golden State spreca 24 punti di vantaggio ma alla fine riesce ad avere la meglio su Minnesota (116-115) con 31 punti di Curry, di cui 24 dall’arco. Torna a vincere in trasferta dopo 7 partite Charlotte: 117-112 su Utah con la miglior prestazione in carriera (31 punti) di Mark Williams e un LaMelo Ball da 27 punti, 9 assist e tre stoppate.

