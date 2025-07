Calcio, Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale a Madrid

Roma, 9 lug. (askanews) – Il tribunale di Madrid ha condannato Carlo Ancelotti a un anno di reclusione, con la condizionale, per non aver pagato le tasse sui ricavi derivanti dai diritti d’immagine quando era allenatore del Real Madrid nel 2014, mentre il neo Ct del Brasile è stato assolto da un’accusa simile per quanto riguarda l’anno fiscale 2015. Secondo la legge spagnola, raramente le condanne sotto i due anni per crimini non violenti e nei confronti di persone senza precedenti penali vengono scontate effettivamente in carcere. Ancelotti, come riposrta Sky è stato condannato anche a una multa di 386.361,93 euro in relazione alla frode contestata del 2014, e alla perdita della possibilità di ottenere aiuti o sussidi pubblici e del diritto di godere di benefici o incentivi fiscali o previdenziali per tre anni.