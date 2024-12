Calcio, Coppa Intercontinentale al Real, 15mo titolo di Ancelotti

Roma, 18 dic. (askanews) – Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto la Coppa Intercontinentale. In Qatar i blancos si sono imposti nettamente sul Pachuca per 3-0 con le reti di Mbappè, Rodrygo e Vinicius (su calcio di rigore). Con questo successo, infatti, l’allenatore italiano porta a casa il titolo numero 15 alla guida dei blancos. Un numero da record, perché Carlo Ancelotti è appena diventato l’allenatore più vincente della storia del Real Madrid. Una storia cominciata nel 2013, con una stagione incredibile in cui aveva conquistato subito la Décima, riportando il Real alla vittoria della Champions che mancava da 12 lunghi anni.