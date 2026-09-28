Carburanti, P.Chigi verifica disponibilità Q8 a tetto prezzi come Eni e Ip

Roma, 28 set. (askanews) – Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Q8 in Italia a seguire lo stesso approccio adottato da Eni e Socar per fissare un limite ai prezzi dei carburanti alla pompa. Dal Kuwait – spiegano fonti del governo – stanno arrivando segnali positivi in questa direzione. L’eventuale adesione di Q8 – si sottolinea – permetterebbe di dare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti delle famiglie italiane.