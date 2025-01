Cecilia Sala, Tajani: restituita alla famiglia senza fare clamore

Rivisondoli (Aq), 11 gen. (askanews) – “Io ombra nella vicenda Sala? Chi è al governo non deve fare propaganda, deve ottenere dei risultati. Cecilia Sala è stata restituita alla sua famiglia in tempi molto brevi, tutto quello che abbiamo detto si è avverato, non serviva fare clamore durante questa vicenda”. Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, prima dell’avvio della kermesse di Forza Italia ‘Azzurri in vetta’ a Roccaraso e Rivisondoli.

“Abbiamo lavorato in perfetta sintonia tra Farnesina, Palazzo Chigi e i servizi di intelligence e abbiamo ottenuto dei risultati, questo è quello che conta e quello che apprezzano i cittadini, le battute le lasciamo ai battutisti”, ha concluso il segretario nazionale di Forza Italia.