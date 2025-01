Crolla (AmCham Italy): a Washinghton positivo sentiment su economia

Milano, 20 gen. (askanews) – “A Washington, in occasione dell’Inauguration Day del presidente Donald Trump, il sentiment sull’economia che rileviamo è positivo e improntato alla crescita”. È quanto dichiara Simone Crolla, consigliere delegato della American Chamber of Commerce in Italy. “Nonostante le incertezze, le imprese italiane devono guardare con fiducia al mercato statunitense, convinte che il dialogo possa evitare misure penalizzanti per consumatori e aziende su entrambi i lati dell’Atlantico. Certo, il rischio di nuovi dazi USA sul Made in Italy preoccupa – prosegue Crolla – in particolare nei settori strategici come manifatturiero e made in Italy in generale ma a distanza di 8 anni dal suo primo mandato le nostre imprese hanno capito come adattarsi a questo rinnovato ‘new normal'”.

“Come AmCham Italy, stiamo lavorando per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dei due Paesi e salvaguardare i rapporti economici transatlantici”, chiosa.

Crolla è Consigliere Delegato della American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) dal 2009, organizzazione che promuove le relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti.

È Presidente di Haizum (dal 2022), società di consulenza in relazioni istituzionali, Senior Advisor per la banca d’affari Lincoln International (dal 2015) e Walgreens Boots Alliance (dal 2018). Dal 2019, è Consigliere indipendente nel CdA di Tesmec S.p.A.

È attivo anche in ambito culturale e filantropico: coordina l’Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ed è membro del Board of Directors della sua fondazione americana. Nel 2023 ha fondato Patrons of the Bambino Gesù Children’s Hospital, con sede a New York, per sostenere la ricerca scientifica dell’ospedale.

Crolla è stato Deputato della Repubblica italiana (2012-2013) e Vice Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio (2003-2006). Nel 2004, ha partecipato al programma International Visitor Leadership Program del Dipartimento di Stato americano. Ha collaborato con Weber Shandwick ed è stato tra i promotori del Padiglione USA a Expo 2015. Nel 1997 ha svolto un internship di 4 mesi nell’Ufficio del Portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite a New York.

Laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, ha proseguito gli studi in Diritto Internazionale a Helsinki. Inoltre, ha insegnato presso la LUISS nel Master in International Management. Ad oggi, è docente presso l’Università IULM nel corso di Corporate Public Affairs.