Dazi, Schlein: Meloni minimizza. Sostenga invece negoziato Ue che eviti guerra commerciale

Roma, 6 lug. (askanews) – “Nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha minimizzato l’impatto dei dazi, dicendo che se fossero al 10% non sarebbe così grave. Secondo Confindustria invece vuol dire perdere 20 miliardi di export già l’anno prossimo e mettere a rischio più di 100 mila posti di lavoro. Noi chiediamo al governo di sostenere con forza il negoziato dell’Ue per evitare questa guerra commerciale che pagherebbero per primi le impreese e i lavoratori italiani e battersi per un piano di invstimenti comuni europei che rilanci industrie, manifattura ed economia italiana”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Mantova, a margine della Festa dell’Unità.