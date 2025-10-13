Dotan pubblica “Last Goodbyes”, l’addio a un’amica che non c’è più

Roma, 13 ott. (askanews) – “Last Goodbyes” è il titolo del nuovo singolo del cantautore olandese Dotan, pubblicato il 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Sony Music e in esclusiva per l’Italia con Energy. “Last Goodbyes” segna un ritorno intimo e maturo per l’artista polistrumentista e produttore discografico Dotan.

Il brano racconta il bisogno universale di conservare i ricordi di chi ha segnato profondamente la nostra vita. Un mondo acustico cantautorale introspettivo, il singolo si presenta come un tributo sincero a un’amica d’infanzia del songwriter, scomparsa prematuramente a 19 anni. La canzone nasce come un ritrovo al falò a due passi dal mare. Eppure quella semplicità si trasforma in breve in una cavalcata esaltante e coinvolgente. Quel che sembra una dimensione autonoma e individuale diventa un linguaggio internazionale fatto di note senza tempo.

“Era lei a ricordarmi che la vita è troppo breve per non seguire il cuore – spiega Dotan – È stata la sua voce a spingermi verso la musica. Dopo la sua morte ho scritto la mia prima canzone. In qualche modo continua a vivere in quello che faccio. Ci sono addii che si possono rimandare… per un po’, o per sempre”.

Dotan ha voluto così incastonare in una canzone un grande dolore, come la perdita di un’amica per lui fondamentale, colei che lo ha incoraggiato nella composizione.

“Last Goodbyes” è una sorta di supporto emotivo a cui tutti i cuori sensibili possono fare affidamento. Perché tutti avremmo voluto dare un ultimo addio se solo avessimo potuto, prima dell’inevitabile.

“Last Goodbyes” è il primo inedito dopo l’album del 2024 “Satellites”, in attesa del suo quinto album previsto per il 2026.