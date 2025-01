Due premi per Maserati GranTurismo agli Awards di Cars and Driver

MODENA (ITALPRESS) – Maserati GranTurismo Trofeo e GranTurismo Folgore hanno vinto l’edizione 2025 degli ambiti Editor’s Choice Awards organizzati da Car and Driver, rispettivamente nelle categorie “Vetture sportive di lusso” e “Vetture sportive di lusso elettriche”. Considerato da molti una sorta di “ruolo d’onore” dell’industria automobilistica mondiale, questo riconoscimento da parte di una delle riviste di automobilismo e delle fonti di informazioni sul mondo delle auto più prolifiche rappresenta un risultato straordinario per la Casa del Tridente.

Ogni anno, per l’assegnazione degli Editor’s Choice Awards, Car and Driver valuta quasi 500 modelli di vetture appartenenti a 45 segmenti di mercato attualmente in circolazione. Dopo rigorosi test strumentali, prove su strada e su pista e la valutazione del valore dell’auto, del piacere di guida e del fatto che la vettura compia pienamente la propria missione, il team di redattori esperti sceglie le opzioni top sul mercato, aiutando i consumatori a individuare i nuovi modelli migliori da acquistare.

Nella Maserati GranTurismo 2025 le prestazioni di guida da vettura sportiva si abbinano al comfort sulle lunghe distanze caratteristico dei modelli di lusso. Progettata e sviluppata a Modena, presso il Maserati Innovation Lab, GranTurismo è 100% Made in Italy ed è l’incarnazione del lusso e delle prestazioni italiani.

L’architettura avanzata si adatta perfettamente sia ai motori a combustione interna sia ai propulsori elettrici senza rendere necessaria alcuna modifica del disegno di base della vettura, una caratteristica unica nel mondo dei veicoli elettrici. I clienti hanno così il lusso di poter scegliere la variante GranTurismo Trofeo ICE dotata di propulsore V6 Nettuno biturbo da 3 litri con tecnologia di combustione a precamera derivata dalla Formula 1.

In alternativa, la GranTurismo Folgore adotta un propulsore 100% elettrico a batteria, alimentato da tre motori a magnete permanente da 300 kW che trasmettono 760 cavalli a tutte e quattro le ruote. L’architettura da 800 volt è stata sviluppata sfruttando soluzioni innovative derivate dalla Formula E, mentre grazie alla caratteristica configurazione a T della batteria il baricentro risulta ribassato, pur mantenendo lo stesso disegno e la stessa posizione di guida delle varianti ICE.

“Siamo onorati di ricevere questi prestigiosi riconoscimenti da un’autorità così stimata nel settore dell’automobilismo come Car and Driver,” ha dichiarato il General Manager di Maserati North America, Andrea Soriani. Maserati vanta una lunga storia quale costruttore di affascinanti vetture gran turismo. La GranTurismo moderna incarna perfettamente le caratteristiche tradizionali dei modelli Maserati: design elegante, prestazioni incredibili e una grande dedizione all’eccellenza italiana”. Con oltre 75 anni di storia iniziati con l’originale Maserati A6 1500, la GranTurismo Trofeo e la GranTurismo Folgore 2025 racchiudono un’innegabile eleganza italiana che richiama i migliori modelli del Tridente indicando al tempo stesso la strada verso un futuro fatto di innovazione.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).