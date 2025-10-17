Fmi, ricetta Kammer per l’Italia su rilancio Pil e riduzione debito

Roma, 17 ott. (askanews) – In Italia effettivamente la crescita economica “non è molto alta” questo “rende più difficile e far calare i livelli di debito. Speriamo che continuino a lavorare per ridurre i livelli di debito, facendo leva su produttività, crescita e risanamento dei conti”. Lo ha affermato il direttore del dipartimento europeo del Fmi, Alfred Kammer, rispondendo ad una domanda sulla Penisola durante una conferenza stampa in occasione delle assemblee autunnali a Washington.

“Sul come migliorare la crescita, in generale appoggiamo il sostegno alla crescita dei redditi delle famiglie. Sono cruciali le riforme che speriamo possano continuare con uno sforzo per proseguirle dopo il Pnrr. In generale – ha detto ancora Kammer – le aree in cui l’Italia, come altri paesi, può beneficiare della riforme hanno che fare con la partecipazione al mercato del lavoro, in una economia che invecchia, per assicurare che ognuno che può lavorare partecipi, specialmente le donne, ma ci sta anche una questione sulla carenza di competenze che richiama politiche di formazione. E c’è un problema delle Pmi che restano piccole e non crescono abbastanza”. In un quadro di mercati europei non sufficientemente integrati. “Riforme nazionali focalizzate su questo aiuterebbero”, ha concluso.