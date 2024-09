Formula1, a Baku Verstappen guida le prime libere

Roma, 13 set. (askanews) – Prima sessione di libere spezzettata a Baku per il Gp di Azerbaijan di Formula1. Complice la condizione della pista non al meglio. Chiudono al comando le Red Bull. Verstsppen primo in 1:45.456 e secondo il compagno di squadra Perez. Terzo Hamilton, poi Norris e Sainz su Ferrari. Si è invece dovuto arrendere a 30′ dal termine Leclerc, finito contro il muro alla penultima curva: ala anteriore e sospensione destra per il monegasco (che chiude nono). Contro le barriere e nessuna conseguenza anche Colapinto con la Williams. Sulla Hass c’è Bearman al posto dello squalificato Magnussen e ottiene un buon undicesimo posto. Si riparte alle 15 con le FP2 .