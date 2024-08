Gasperini “Koopmeiners vuole andare alla Juve”

BERGAMO (ITALPRESS) – “La situazione di Koopmeiners è andata benissimo fino alla scorsa settimana. Poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e di non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può essere utile nè alla squadra, nè ai suoi compagni”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervistato da “L’Eco di Bergamo”.

“La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perchè si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre (tante) volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big”, ha aggiunto il tecnico degli orobici.

“Adesso siamo in un momento di difficoltà numerica, perchè il mercato ha dei tempi, purtroppo, che non sono quelli delle squadre”, ha detto ancora Gasperini.

