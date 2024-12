Governo, Meloni: non penso cose che dice Milei replicabili in Italia

Roma, 18 dic. (askanews) – “Meloni sta con Milei. Cosa vuol dire? Penso Milei sia una molto interessante novità nel panorama politico argentino, è la persona giusta per quel contesto, ma non penso sia replicabile qui in Italia ciò che dice”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni replicando in aula al Senato al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del consiglio europeo di domani.

Rivolgendosi in particolare al leader Iv Matteo Renzi: “Io ho un altro punto di vista. Renzi era amico di Obama e si metteva il cappotto come lui, io sono amica di Milei ma non mi faccio crescere le basette. Penso si debba dialogare e prendere ciò che si condivide”.