Governo, Salvini: non ci sono litigi, bene Fitto commissario Ue

Roma, 19 ago. (askanews) – “Ieri sono stato, sempre in Puglia, prima di prendere l’aereo per tornare qui a Roma, con Giorgia Meloni: un pomeriggio di pausa, di serenità, in famiglia, perché oltre la politica c’è anche l’amicizia, ci sono i rapporti umani, c’è la stima, c’è la fiducia”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, segretario della Lega, nel corso di una diretta social.

“Devo dire – ha proseguito – che lavoriamo veramente bene insieme. I giornali lo sanno quindi si inventano litigi e polemiche che non ci sono: non ci sono sulla Rai, non ci sono sulla Commissione europea e penso che Raffaele Fitto – ha concluso Salvini – abbia tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo a Bruxelles indicato da questo governo”.