Il 4 ottobre fuori ovunque Souvenir Extended Edition di Emma

Milano, 18 set. (askanews) – Il 4 ottobre fuori ovunque Souvenir Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di EMMA, con 6 nuove tracce tra cui il nuovo singolo “HANGOVER” con Baby Gang in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 20 settembre.

L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile da oggi in pre-order.

Ad anticipare l’uscita di Souvenir Extended Edition è “Hangover”, una ballad dalla sonorità fresche, che segue il percorso sonoro iniziato con Souvenir e continuato quest’anno con Apnea e Femme Fatale. Ad arricchire il brano la voce di Baby Gang, che Emma ritrova al suo fianco dopo la collaborazione sul brano “In Italia 2024” di e con Fabri Fibra.

Questa la tracklist di Souvenir Extended Edition: Apnea, Hangover (feat. Baby Gang), Vita lenta, Pretaporter, French Riviera, Lacrime, Femme fatale, Centomila, Iniziamo dalla fine, Amore cane (feat. Lazza), Mezzo mondo, Intervallo, Sentimentale, Carne viva, Capelli corti, Indaco e Taxi sulla luna (con Tony Effe).

Dopo il grande successo nei club, l’autunno scorso, e nei più importanti festival italiani, Emma a novembre tornerà live nei Palasport di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre) per uno show unico che lascerà senza fiato.

Emma, artista versatile ed eclettica, è stata consacrata come una delle voci più amate in Italia. Ad aprile 2023 ha pubblicato “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale. Con il nuovo disco SOUVENIR (certificato platino) ha raggiunto il primo posto della classifica FIMI/GfK ad una settimana dall’uscita. Ha lasciato tutti senza fiato con Apnea, brano presentato al Festival di Sanremo 2024 e certificato doppio platino, e ha continuato a farci ballare durante l’estate con “Femme Fatale” (certificato oro). In un solo anno ha collezionato 6 dischi di platino e 5 dischi d’oro con i suoi ultimi successi.