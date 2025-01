Il Pagante ha infiammato l’après-ski al Super G di Courmayeur

Courmayeur, 28 gen. (askanews) – La situazione sulle vette di Courmayeur si fa davvero “Clamo” quando c’è Il Pagante a far festa: grande successo nel weekend per i festeggiamenti scintillanti del compleanno di Roberta Brancar al Super G. Un après-ski travolgente, con la folla che si è lasciata conquistare dalle hit più iconiche del duo, trasformando la serata in un’esplosione di musica ed energia. Momento topico quando Eddy Veerus e Roberta hanno acceso la pista con la loro più recente hit Clamo (feat. sillyelly), un inno irresistibile al far festa e vivere senza filtri, marchio di fabbrica del progetto pubblicato in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Ancora una volta Il Pagante ha dettato il ritmo, portando con sé un’energia contagiosa, mentre continua a lavorare a un album di prossima uscita che si preannuncia esplosivo.