Juric risolve con la Roma, verso il Southampton

Roma, 20 dic. (askanews) – Ivan Juric ha risolto il suo contratto con la Roma ed è prossimo ad una nuova avventura all’estero. Esonerato lo scorso 10 novembre dai giallorossi, squadra che aveva guidato meno di due mesi ereditandola da Daniele De Rossi, l’allenatore croato non è più legato contrattualmente alla Roma ed è sempre vicino ad un incarico lontano dall’Italia. Juric è infatti in pole position per allenare il Southampton che ha esonerato Russell Martin nelle ultime ore, occupa l’ultimo posto in Premier League con solo 5 punti raccolti in 16 giornate.