Kia EV3 arriva in concessionaria

ROMA (ITALPRESS) – Porte aperte per EV3. Sabato e domenica sarà possibile scoprire e provare il nuovo SUV compatto 100% elettrico di Kia presso tutta la rete di concessionari del brand in Italia.

Kia EV3 è “l’elettrico su misura”: un SUV compatto che ottimizza spazio, comfort e accessibilità, pensato soprattutto per le esigenze degli automobilisti europei. Dopo gli EV3 Premiere Events che si sono tenuti negli ultimi mesi presso i dealer italiani per scoprire la vettura in esclusiva, Kia EV3 farà finalmente il proprio debutto con l’open door di questo weekend, quando tutti potranno provare la vettura e tentare di vincere esperienze esclusive. Grazie al concorso “Kia EV3 – L’elettrico su misura” sarà possibile provare a vincere un’esperienza di un anno a bordo di EV3 con Kia Flex, o un viaggio esclusivo per due persone agli Australian Open 2025. Sarà anche possibile partecipare al concorso recandosi in concessionaria e registrandosi al form dedicato. Un’occasione per scoprire EV3 da vicino e per avvicinarsi all’universo di Kia. Kia EV3 – tra le sette finaliste del premio Car of the Year 2025 – arriva sul mercato per stabilire nuovi standard nel segmento dei SUV elettrici compatti, forte di un’autonomia di 605 km, un design innovativo, spaziosità a bordo, un infotainment all’avanguardia e sistemi di sicurezza di ultimo livello.

