L’arbitro Daniele Orsato si dimette dalla Can

ROMA (ITALPRESS) – Daniele Orsato non è più un arbitro a disposizione della Can. Secondo quanto si apprende, il fischietto internazionale di Schio, 49 anni il prossimo 23 novembre, ha presentato le dimissioni a pochi giorni dal raduno pre-campionato degli arbitri in programma a Cascia. L’ultima partita da direttore di gara nel calcio italiano, dunque, è stata quella dello scorso 2 giugno, a Bergamo, tra Atalanta e Fiorentina (2-3 per i viola). Orsato, eletto miglior arbitro dall’Iffhs nel 2020, ha chiuso la sua carriera internazionale agli Europei del 2024, nel quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera (6-4 ai rigori per gli inglesi). Lo scorso 15 maggio il fischietto di Schio aveva anticipato la decisione diventata ufficiale oggi con la lettera di dimissioni: “La mia carriera si chiuderà a Euro2024”. Futuro da decidere, potrebbe prendersi una pausa così come aveva detto qualche mese fa, ma non è da escludere, anzi è più che probabile, un futuro da dirigente sempre nel mondo arbitrale.

