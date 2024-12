Lawson affiancherà Verstappen in Red Bull nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – La Red Bull ha scelto Liam Lawson. Il giorno dopo l’annuncio del divorzio da Sergio Perez, la scuderia austriaca ha ufficializzato l’ingaggio per il 2025 del giovane pilota neozelandese che andrà ad affiancare Max Verstappen.

Entrato nel Red Bull Junior Programme nel 2019, Lawson ha debuttato in Formula Uno nel 2023 con AlphaTauri nel Gran Premio d’Olanda al posto di Ricciardo, ottenendo i suoi primi punti nella gara successiva a Singapore. Nell’ultima stagione il 22enne neozelandese ha definitivamente sostituito Ricciardo alla Racing Bulls a partire dal Gp degli Stati Uniti. “Essere annunciato come pilota Red Bull è il sogno di una vita per me, è qualcosa che desideravo e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni – commenta – Finora è stato un viaggio incredibile, le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione per questo passo successivo. Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e imparare da un campione del mondo. Non vedo l’ora di iniziare”. “Le sue prestazioni Christian Horner, Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing, ha affermato: “Sono lieto di annunciare hanno dimostrato che non solo è in grado di ottenere risultati importanti, ma che è anche un vero pilota, che non ha paura di confrontarsi con i migliori e arrivare in vetta – lo accoglie il team principal Christian Horner – Non c’è dubbio che correre al fianco di Max, quattro volte campione e senza dubbio uno dei più grandi piloti mai visti in F1, sia un compito arduo, ma sono sicuro che Liam può raccogliere la sfida e ottenere per noi l’anno prossimo risultati eccezionali”.

