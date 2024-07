Le azzurre del calcio volano agli Europei del 2025

ROMA (ITALPRESS) – Una sceneggiatura perfetta, scritta da Andrea Soncin, assieme a tutte le azzurre del calcio, che battendo 4-0 la Finlandia scavalcano tutte le rivali e conquistano il primo posto nell’equilibratissimo Gruppo 1 degli Europei, qualificandosi con pieno merito a Euro2025. Un finale che in pochi si sarebbero aspettati ma che l’Italia – terza dopo la penultima giornata – ha inseguito senza mai vacillare. L’Olanda, oggi fermata sull’1-1 dalla Norvegia, si deve accontentare del secondo posto, mentre le due selezioni scandinave sono “condannate” al play off.

I due gol per tempo, prima Beccari (al suo primo centro con la maglia della Nazionale) e Giugliano, poi la neoentrata Cambiaghi e nel finale l’autorete di Nystrom, fanno impazzire di gioia la squadra e gli oltre 2700 spettatori che hanno riempito le tribune del “Druso” di Bolzano. Il 16 dicembre il sorteggio dei gironi della fase finale dell’Europeo che si disputerà tra un anno in Svizzera. Grazie al primo posto l’Italia sarà testa di serie e lo sarà anche al sorteggio per i raggruppamenti della prossima edizione della Nations League. Ma ci sarà tempo per pensare al futuro, ora è il momento di festeggiare questo straordinario traguardo.

“Una serata fantastica – queste le prime parole del ct azzurro – grazie alle ragazze, perchè è merito loro se tutti abbiamo potuto vivere queste emozioni, e grazie anche allo staff e a tutta l’Italia che ci ha supportato. Era la serata che volevamo ed è giusto godersi questa grande gioia. Ora c’è di nuovo grande entusiasmo intorno alla squadra e bisogna ringraziare le ragazze per essere riuscite a trascinare il pubblico”.

“Hanno dato tutto durante l’intero percorso, dando vita a un gruppo unitissimo in campo e fuori: una magia contagiosa che si trasferisce anche a chi ci guarda. Abbiamo meritato la qualificazione e sono certo che disputeremo un grande Europeo”, ha aggiunto Andrea Soncin.

Subito dopo il fischio finale sono arrivate anche le parole del presidente federale Gabriele Gravina: “Che gioia per le azzurre. Il successo di oggi rappresenta il coronamento di una serie di prestazioni straordinarie in un girone di qualificazione a Euro2025 molto complicato”.

“Il percorso di crescita avviato con la scelta di Soncin quale Commissario tecnico della Nazionale è stato inarrestabile e ha portato le Azzurre stabilmente tra le più forti in Europa. Complimenti a lui, al suo staff e soprattutto alle ragazze che con qualità, professionalità e carattere hanno scritto una pagina bellissima di calcio italiano”, ha detto ancora Gravina.

