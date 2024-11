Lindsey Vonn “is back”, torna alle gare a 40 anni

ROMA (ITALPRESS) – Cinque anni dopo Lindsey Vonn ci ripensa e torna a mettere gli sci. Clamoroso ritorno per la fuoriclasse statunitense, che aveva dato l’addio alle gare nel febbraio 2019. Oggi, a 40 anni, l’annuncio del rientro. “Lindsey Vonn is back”, annuncia in una nota la Federsci a stelle e strisce, spiegando che la decisione di tornare alle gare arriva dopo l’intervento al ginocchio destro dello scorso aprile. “Negli ultimi due mesi è riuscita a tornare ad allenarsi e a mettere alla prova il ginocchio e porterà avanti i suoi progressi con la squadra di sci statunitense in Colorado e oltre, aprendo così un nuovo entusiasmante capitolo della sua già brillante carriera”, si legge in una nota. La stessa Vonn spiega che “tornare a sciare senza dolore è stata un’esperienza incredibile. Non vedo l’ora di tornare con la squadra e continuare a condividere la mia esperienza con queste donne fantastiche”.

Il ritorno della Vonn, in effetti, non è del tutto una sorpresa visto che già in estate aveva dichiarato alla BBC che il ritiro era stato più duro di quanto si aspettasse e che non riusciva a colmare il vuoto delle gare. Lo farà tornando nel circuito dove ha esordito a 16 anni nel 2000, raccogliendo 82 vittorie (la prima delle quali nel 2004, record poi battuto nel gennaio 2023 da Mikaela Shiffrin), oltre a 4 Coppe del Mondo generali, 8 medaglie mondiali e tre olimpiche (oro in discesa e bronzo in supergigante a Vancouver 2010 e bronzo in discesa a Pyeongchang 2018). Il tutto nonostante svariati infortuni che l’hanno costretta a saltare, fra le altre, le stagioni 2013 e 2014 quasi per intero. Ora il rientro che, chissà, potrebbe portarla fra due anni a essere fra le protagoniste di Milano-Cortina. Intanto la prima tappa da cerchiare in rosso potrebbe essere quella di Beaver Creek (14-15 dicembre) chiedendo alla Fis una wild card come fatto da Marcel Hirscher, che a Soelden ha fatto il suo ritorno pure lui a 5 anni dal ritiro.

