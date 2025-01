M¥SS KETA pubblica il nuovo singolo “160BPM”

Milano, 10 gen. (askanews) – M¥SS KETA, voce unica nel panorama musicale italiano, pubblica oggi il nuovo singolo “160BPM”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip. La canzone anticipa il suo nuovo album . (punto ndr.), in uscita la prossima settimana, venerdì 17 gennaio 2025. Il disco è disponibile in pre-save e in pre-order a questo link, nei formati vinile e CD. Inoltre, da marzo 2025 avrà inizio il “TOUR .”, che la vedrà calcare i palchi dei club italiani e di sette città europee.

Prodotto da Riva, “160BPM” è un inno travolgente alla cassa dritta: M¥SS KETA ci conduce in un universo sonoro e visivo in cui ambizione e sacrificio si intrecciano. Il brano è una dichiarazione potente e misteriosa, scandita da ritmi serrati e da barre che alternano momenti di riflessione onirica a provocazioni pungenti.

“La cassa dritta a “160BPM” punta dritta al cuore, e lo illumina con rivelazioni notturne che si agitano come spettri. In una selva oscura dell’anima, i ricordi premono per venire fuori, le riflessioni si fanno nostalgiche, dalla gola arrivano urla liberatorie: il rito si compie” ha detto la rapper dal volto velato.

La traccia, vibrante di anima techno, è una celebrazione del lato più oscuro e seducente della musica elettronica, accompagnata da immagini evocative tra metafore e ignoto.

Nel videoclip, il regista Simone Bozzelli ha concretizzato il dualismo ricorrente in 160BPM: “Ho voluto esplorare il mix provocatorio e d’atmosfera clubbing della musica di M¥SS KETA intrecciandola con l’intimità mite di un centro anziani. Questa collisione di mondi, inizialmente inconciliabili, è nata dalla volontà di mettere gli ospiti del centro anziani di Villa Lazzaroni di fronte all’estraneo, lo sconosciuto, a una musica aliena, chiedendomi cosa sarebbe potuto accadere. Tra stupore e curiosità, si sono aperte nuove dimensioni di libertà. Quello che può sembrare ironia dissacrante, di certo non è mai cinica. Al contrario, ci si mescola a momenti di lirismo inaspettato, lasciando che la leggerezza iniziale si tinga di una sottile inquietudine fino a raggiungere territori inaspettati. L’obiettivo era alternare ironia e tenerezza, energia e malinconia, creando una narrazione visiva che, spero, inviti a scoprire un ritmo personale che si rivela nei contrasti.”

L’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato ha fatto il suo ritorno il 25 ottobre con “Vogliono essere me” – primo singolo digitale di questo nuovo progetto discografico, affilato, diretto, viscerale e divertente su un croccante baile funk, con colpo di scena fidget house – e il 15 novembre con “Nevrotika”, un beat incessante e barre al vetriolo che giocano con il glamour, facendo l’occhiolino al rock e al dark side, in un perfetto mix di autoironia, glam estremo e libertà pura.

A marzo 2025 partirà il “TOUR .”, prodotto da Thaurus per l’Italia e Buback Tonträger GmbH per l’Europa. Prima tappa il 1° marzo dal Trabendo di Parigi (FR), proseguirà poi il 2 marzo al Melkweg di Amsterdam (NL), il 7 marzo all’Hotel Shanghai di Essen (DE), l’8 marzo all’O2 Academy Islington di Londra (UK), il 12 marzo dal Flex di Vienna (AT), il 14 marzo dall’Im Wizemann di Stoccarda (DE) e il 15 marzo dall’Huxleys di Berlino (DE). Sarà poi la volta dei club italiani, il 5 aprile al Cieloterra di Roma, continuando l’11 aprile al Link di Bologna, il 12 aprile all’Hall di Padova, il 21 aprile all’Eremo di Molfetta (BA), il 24 aprile al Tenax di Firenze, per concludere l’8 maggio all’Alcatraz di Milano.