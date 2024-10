Marcoré, Albanese e Ramazzotti all’Italian Film Festival Berlin 2024

Roma, 29 ott. (askanews) – Il cinema e la cultura italiani tornano protagonisti nella capitale tedesca grazie all’undicesima edizione dell’Italian Film Festival Berlin.

L’appuntamento è dal 12 al 17 novembre 2024 nella tradizionale sede della Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg che ospiterà al suo interno sia il programma cinematografico presso il Cinestar, sia il concerto conclusivo alla Kesselhaus.

Si parte martedì 12 novembre (alle 19.45) con Neri Marcorè che sarà a Berlino per presentare al pubblico del festival, in anteprima per la Germania, la sua opera d’esordio alla regia “Zamora” (2023).

Daniela Porto e Cristiano Bortone saranno al Kino in der Kulturbrauerei mercoledì 13 novembre (ore 19.45) per accompagnare la proiezione del loro film “Il mio posto è qui” (2024).

Giovedì 14 novembre (alle 19.45) arriva l’atteso documentario di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife “Kissing Gorbaciov” (2023) sulla storia del tour in Unione Sovietica del 1989 di alcune band italiane. Tra queste i CCCP e uno di loro – Fatur, l’Artista del popolo – sarà a Berlino per ricordare dal vivo quell’esperienza.

Venerdì 15 novembre in programma una giornata dedicata a due dei più interessanti esordi cinematografici italiani dell’ultima stagione: saranno proiettati, infatti, “Palazzina Laf” (2023) di Michele Riondino (alle 17.15), vincitore di tre David di Donatello (miglior attore protagonista, Michele Riondino; miglior attore non protagonista, Elio Germano; migliore canzone originale, Diodato) e “Felicità” (2023) di Micaela Ramazzotti (alle 19.45, anteprima tedesca); l’attrice, regista e sceneggiatrice romana sarà in sala per presentare il film e incontrare il pubblico.

Il programma cinematografico si conclude sabato 16 novembre con le ultime due proiezioni: “Vangelo secondo Maria” (2023, alle 14.45, in collaborazione con il Circolo Sardo di Berlino) di Paolo Zucca e “Cento domeniche” (2023, alle 19.45) di Antonio Albanese che sarà l’ospite della serata per presentare la sua quinta opera da regista che racconta una storia dolorosa e realistica sulla working class italiana.

Gran finale domenica 17 novembre alla Kesselhaus della Kulturbrauerei, con il concerto “Calibro 35 plays Morricone” organizzato in collaborazione con BIS! (Berlin Italian Shows) alle 19. L’omaggio della band (composta da Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta e Fabio Rondanini) al grande musicista italiano, dopo la pubblicazione di due album e i live italiani, approda così anche nella capitale tedesca.

Nel corso della serata sarà annunciato il film vincitore del premio del pubblico Italian Screens – nato dalla collaborazione con Cinecittà, storico partner del festival – e assegnato sulla base dei voti espressi dagli spettatori.

I biglietti per le proiezioni e gli incontri del festival potranno essere acquistati in prevendita on line sul sito dell’evento (www.italianfilmfestivalberlin.com/tickets) o direttamente alla cassa del Kino in der Kulturbrauerei a partire da venerdì 25 ottobre 2024.

I biglietti del concerto Calibro 35 plays Morricone sono disponibili sul sito dice.fm.

L’Italian Film Festival Berlin è organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Germania e l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino e con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e di Cinecittà.