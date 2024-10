Martin e Bagnaia “Meglio non correre a Valencia”

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Due Gp alla fine, uno certo,

l’altro in forse. Due contendenti a giocarsi il titolo mondiale.

Da una parte Jorge Martin, dall’altra Pecco Bagnaia. Il resto è

contorno. Nella presentazione del Gp della Malesia ampio spazio

alla solidarietà per chi sta vivendo un momento alquanto

difficile. “Esprimo il mio cordoglio e sostegno per la comunità

valenciana – afferma Martin – penso che la situazione, lì, sia

difficilissima. Certo per noi sarebbe utile sapere adesso se si

correrà, o meno (il Gp è previsto tra due settimane, ndr) perchè

affronteremmo questo in un altro modo. La Dorna farà la scelta

migliore. Eticamente correre a Valencia sarebbe un errore e se non si potrà correre a Valencia spero non si vada ad Assen perchè lì Pecco è fortissimo”. Martin passa, poi, ad una disamina più ampia. “Per me è un privilegio ritrovarmi in lotta con Pecco un anno dopo ma con una classifica diversa. Mi sento fiducioso, mi sento bene, lotterò fino alla fine. La scorsa stagione ero nervoso ed avevo difficoltà nel gestire la pressione. Ora penso di essere molto più maturo, posso perdere o vincere ma voglio dare il 100% per portarlo a casa quest’anno”. Il pilota della Ducati Prima Pramac chiude con un assioma. “Ora è tempo di non fare errori ma di essere intelligenti. Nei box non c’è tensione ma è anche vero che mai, il mio team, ha vinto un titolo in MotoGP e questo è molto emozionante. L’aspetto mentale è decisivo, ora”. Sull’altro fronte Pecco Bagnaia sembra più tranquillo dell’avversario. Anche lui pensa immediatamente a Valencia. “Stanno vivendo un momento terribile, siamo vicini alla comunità valenciana. Correre là l’ultimo Gp? Preferirei non farlo. Perchè la MotoGp dovrebbe essere un momento di festa e, in questo momento, penso che ci sia veramente poco da festeggiare. Perciò, ad oggi, preferirei non farlo. Poi quello che la Dorna deciderà sarà corretto. Al posto di Valencia? Per me non è il momento di dire quello che vorrei. Annullamento dell’ultima gara? Potrebbe non essere giusto ma non sono io a decidere”. Poi il campione del mondo torna su questo appuntamento di Sepan “Sappiamo cosa abbiamo sbagliato in Thailandia e dove migliorare. La pressione c’è sempre, è bello trovarsi in una situazione del genere, in cui devi essere il più veloce non devi fare errori, Certo Jorge si trova in vantaggio in classifica ma quando sei là devi stare calmo e competitivo”. Che il momento sia decisivo non c’è dubbio. “E’ un momento in cui posso rischiare di più. Lui ha più vantaggio, non deve far errori, può finire secondo e vincere il titolo. Noi, invece, non possiamo fare errori e dobbiamo attaccare. Ed il modo migliore di farlo è aprire il gas. Il massimo sarebbe vincere entrambe le gare qui per ridurre il divario”. Presto per fare bilanci. “Assolutamente sì. In questa stagione siamo stati sempre velocissimi, vincendo 15 gare. Il passo c’è”. I team manager di Ducati e Ducati Prima Pramac, rispettivamente Davide Tardozzi e Gino Borsoi, hanno ammesso di non aver ancora parlato con la Dorna riguardo il Gp di Valencia. Ma dal paddock di Sepang, Marc Marquez non usa mezzi termini: “Abbiamo perso molti spagnoli, abbiamo perso vite umane, dobbiamo stanziare per quelle persone tutte le risorse che abbiamo nel nostro Paese. Gareggiare lì, adesso, “per me sarebbe un errore, eticamente parlando – ha concluso l’otto volte iridato – L’unico motivo per cui avrebbe senso fare il Gran Premio di Valencia è destinare tutto il ricavato a quelle famiglie”.

