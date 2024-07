Mei presenta candidati al consiglio Fidal “L’Atletica ci premierà”

ROMA (ITALPRESS) – Altri quattro anni per dare una dimensione ancora migliore all’atletica italiana. E’ l’obiettivo di Stefano Mei, che ha presentato la propria squadra di candidati al Consiglio Federale della Fidal per il quadriennio olimpico 2025/2028, con l’Assemblea nazionale elettiva che è convocata per il prossimo 8 settembre. “Sono convinto che l’atletica italiana ci premierà in quello che abbiamo fatto e proporremo di fare nei quattro anni che ci aspettano”, ha spiegato Mei alla presentazione avvenuta alla Terrazza Bar del Tennis a Roma. Il movimento dell’atletica arriva da un triennio di risultati straordinari, che però “rappresentano solo la punta dell’iceberg, sarebbe riduttivo parlare solo di quello. Abbiamo cercato di ammodernare una concezione dell’atletica che secondo noi era antica. Siamo partiti da zero ma ci stiamo riuscendo, offrendo a società, atleti e giudici un’atletica più vivibile con meno ostacoli burocratici”. Ora, oltre a continuare su questa crescita, un obiettivo importante è anche quello di “arrivare a 400mila iscritti e a un budget di 500 milioni di euro, perchè abbiamo un tessuto di società che lavorano alacremente”.

Tornando a parlare di risultati, Mei ha spiegato: “Ho trovato ragazzi straordinari che prima faticavano ad esprimersi. Abbiamo investito sul materiale umano, è stata la chiave della rivoluzione di risultati che si è verificata. Abbiamo investito cinque milioni di euro in progetti anche grazie a Sport e Salute: quello che preferisco riguarda i giovani, in cui, ad esempio, abbiamo consegnato tanta strumentazione tecnologica per la misurazione delle performance. Nei prossimi anni garantiremo questo su tutto il territorio: la tecnologia serve assolutamente nella valutazione dei ragazzi”.

La squadra scelta da Mei prevede le riconferme di Carlo Cantales, Domenico Di Molfetta e Alessio Piscini, e viene completata da Ester Baldassini, Zahra Bani, Manuela Levorato, Maurizio Affò, Totò Gebbia, Alberto Milardi, Alessandra Palombo, Simone Rocchetti e Matteo Redolfi. Una squadra che “sa qual è l’obiettivo e qual è il percorso per raggiungerlo”, ha concluso Mei.

