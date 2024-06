Meloni: per candidato Pse sono dittatrice, Schlein risponda

Roma, 1 giu. (askanews) – “Qualche giorno fa il candidato alla presidenza della Commissione europea dei socialisti, tale signor Schmit, ha detto che i Conservatori europei sono una forza non democratica. In pratica io non sarei una leader democratica. Chiedo a Schlein di dire se condivide queste parole e non scappi anche stavolta. Elly è una domanda semplice: convidi sì o no che io non sia una leader democratica? Non scappare anche stavolta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla kermesse elettorale di Fdi a piazza del Popolo.