Ministro Urso riceve al Mimit di Risio Fondatore DR Automobiles

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Adolfo_Urso ha ricevuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Di Risio, fondatore e presidente DR Automobiles. Al centro dell’incontro i piani di sviluppo dell’azienda in Italia con la realizzazione di un nuovo impianto produttivo in Molise e la transizione green del settore in Europa. Il DR Automobiles Groupe può essere l’alternativa tutta italiana alla trattativa del Mimit con i vari produttori cinesi, visto che DR oltre ad un stabilimento a Macchia d’Isernia, conta su un indotto italiano e i lavoratori sono tutti italiani.

Foto: ufficio stampa Mimit

(ITALPRESS).