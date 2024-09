Musica, Margherita Vicario recupera live milanese il 13 ottobre

Roma, 17 set. (askanews) – Margherita Vicario annuncia che il live del Gloria! Tour 2024 di domenica 8 settembre al Castello Sforzesco di Milano – rinviato a causa delle condizioni climatiche avverse – verrà recuperato domenica 13 ottobre al Fabrique di Milano.

Prodotta da Vivo Concerti, l’avventura live primaverile e estiva con cui la cantautrice, attrice e regista ha attraversato alcune delle venue più importanti d’Italia, vedrà Margherita guidare il pubblico milanese in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, canzoni del nuovo EP Showtime (Island Records/Universal Music Italy, Metatron, Dade), e assaggi della colonna sonora di Gloria! scritta, prodotta e curata per intero da Margherita stessa e Dade.

I biglietti già acquistati resteranno validi per l’accesso, chi non potrà essere presente potrà chiedere il rimborso entro 2 settimane dalla comunicazione di Vivo Concerti. Le prevendite della nuova data sono attive su Ticketone e su Mailticket.