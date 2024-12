Roma, 18 dic. (askanews) –

Nato/Nato, Rutte: pensare a economia Ucraina sin da ora

Segretario generale incontra Zelensky

Roma, 18 dic. (askanews) – “Occorre pensare all’economia ucraina, ora e quando arriverà la pace”. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nelle dichiarazioni prima dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Rutte ha inoltre espresso soddisfazione per l’inziativa “che

prevede non solo di comprare armi ma di comprarle dall’Ucraina,

dalla vostra grande base industriale bellica, il che è una buona

notizia perché significa non solo più armi per l’Ucraina ma anche più denaro per l’economia ucraina”.