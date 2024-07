Parigi 2024, Quadarella in finale nei 1500 stile

Roma, 30 lug. (askanews) – La condizione c’è, lottare per una medaglia sarà un obbligo. La romana Simona Quadarella, bronzo a Tokyo 2020, ha vinto la penultima batteria dei 1500 stile libero, nuotando in 15:51.19 e qualificandosi per la finale. La Quadarella tornerà in acqua domani, mercoledì 31 luglio, alle 21:04. Eliminata l’altra azzurra Ginevra Taddeucci, 12ma con il tempo di 16:12.45 ma pronta a tornare in acqua nella 10 km in acque libere per recitare un ruolo da protagonista. Miglior crono del lotto per la favorita statunitense Katie Ledecky (15:47.43).

Avanza in semifinale Alessandro Miressi nei 100 sl, la gara delle gare che qui a Parigi 1924 fu vinta da Weissmuller-Tarzan. E’ l’americano Jack Alexy il più veloce in 47″57, trascinato dal pubblico è Maxime Grousset a 47″70, quindi David Popovici reduce dal trionfo nei 200 sl e autore di 47″92. Il torinese ha il settimo crono in 48″24, mentre Leonardo Deplano è eliminato al 23° posto in 48″82. Potrà dire di aver battuto Leon Marchand, Alberto Razzetti che nelle batterie dei 200 farfalla sfiora di 50 centesimi il record italiano di Federico Burdisso nuotando in 1’54″78 (25″41, 54″33, 1’24″19) e timbra il quarto tempo complessivo dietro l’olimpionico ungherese Kristof Milak autore di 1’53″92, e davanti al canadese Ilya Kharun per 14 centesimi.

Terzo è Noè Ponti, lo svizzero allenato dall’italiano Massimo Meloni, a 1’54″77 e 12° Giacomo Carini, che tocca in 1’55″81 (25″67, 54″58, 1’24″85). La staffetta azzurra 4×200 stile libero manca l’accesso alla finale: gli azzurri hanno pagato le frazioni al di sotto delle potenzialità di Ragaini e D’Ambrosio. Poco ha potuto Megli nella volata finale con il cinese: azzurri eliminati con il nono tempo.