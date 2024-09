Passo indietro del portiere Szczesny: niente ritiro, va a Barcellona

Roma, 25 set. (askanews) – Wojciech Szczesny torna ad indossare i guantoni. Dopo l’addio al calcio dato quest’estate, il Barcellona lo ha richiamato a caccia di un sostituto per l’infortunato Marc Ter Stegen e secondo quanto riporta “El Chiringuito TV”, Szczesny ha deciso di accettare l’offerta blaugrana. Il portiere polacco, 34 anni, aveva annunciato questa estate il suo ritiro addirittura con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto con la Juventus. “Anche se il mio corpo è pronto per affrontare nuove sfide, il mio cuore non lo è più. Credo sia il momento di dare la mia piena attenzione alla mia famiglia. Di conseguenza, ho deciso di lasciare il calcio professionistico”, aveva detto lo scorso 21 agosto. Per il media spagnolo già la prossima settimana arriverà l’annuncio ufficiale. Secondo il Mundo Deportivo, poi, l’idea del Barcellona sarebbe quella di tamponare per il momento l’assenza di Ter Stegen con l’approdo di Szczesny fino al prossimo giugno, per poi tentare, nel mercato estivo, l’assalto a Diogo Costa, il portiere del Porto.