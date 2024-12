Pecoraro Scanio: Colonnato piazza Plebiscito ripulito. Ma durerà?

Napoli, 13 dic. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro, rilancia la sfida al degrado urbano e con don Mario Savarese, il rettore della basilica di San Francesco di Paola in piazza Plebiscito a Napoli apprezza, dopo mesi di sollecitazioni, l’avvenuta pulizia del colonnato. “Finalmente vedo il colonnato ripulito dal quell’immagine degradata di orinatoio all’aperto, inaccettabile ovunque e a maggior ragione nella principale piazza di Napoli rilanciata come simbolo con concerti e manifestazioni. Ho chiesto a Sindaco, prefetto e ministro dell’Interno di far ripulire anche le mura e aprire i locali di proprietà pubblica presenti sotto il portico per rivitalizzare la zona. Ora spero che la pulizia diventi stabile e non si torni al degrado”. E il parroco ha aggiunto “questa può essere l’inizio di una rinascita per questo luogo tanto amato e visitato”.