“Per due come noi”, il nuovo singolo di Olly con Angelina Mango

Milano, 6 set. (askanews) – È disponibile “Per due come noi”, il nuovo singolo del cantautore Olly con Angelina Mango. Il brano arriva dopo il successo di “Devastante”, certificato disco di platino e con oltre 54mln di stream totali. Per due come noi vede Olly collaborare per la prima volta con la cantautrice Angelina Mango.

Il brano, scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango e prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è una collaborazione importante nata in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti ed è stato altrettanto naturale fare di questo brano, che parla di vita a due, un duetto.

Per due come noi parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali; di come si cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi. Il brano è al tempo stesso consapevolezza e accettazione del fatto che ogni rapporto umano è irripetibile e unico, ma anche di come pur vivendo il più forte dei sentimenti a volte questo non basti per tenere unite due persone.

Insieme al singolo è uscito il videoclip ufficiale – per la regia di Simone Peluso – che riprende il significato del brano: le incomprensioni in alcuni rapporti portano inevitabilmente due persone a sentirsi lontani l’uno dall’altra, quando in realtà sono più vicine di quanto pensino. Nonostante l’amore e il rispetto che li lega, le divergenze nate nel rapporto sembrano aver alzato un muro che, seppur sottile, tiene distanti i due ragazzi, consapevoli però che quello che c’è stato è ineguagliabile.

A dicembre Olly tornerà live con “Lo rifarò, lo rifaremo tour”, 13 date nei principali club della penisola di cui 9 già sold out. Il tour partirà da Milano con due date al Fabrique già sold out (2 e 3 dicembre). Oltre che per i concerti milanesi, il tour nei club di Olly ha registrato il tutto esaurito anche per le date di Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 12 dicembre), Padova (Hall – 13 e 17 dicembre), Bologna (Estragon – 14 dicembre) e Roma (Hacienda – 20, 21 e 22 dicembre). Olly è inoltre atteso a Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 5 dicembre), Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 9 dicembre), Bologna (Estragon – 16 dicembre) e Pozzuoli – NA (Duel Club – 19 dicembre). I biglietti per la tournée, organizzata e prodotta da Magellano Concerti, sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendite abituali.

Per info: magellanoconcerti.it.