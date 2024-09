Polizia “allontanata” da piano Meloni ma palazzo Chigi smentisce

Roma, 10 set. (askanews) – La sicurezza del primo piano di Palazzo Chigi – quello dell’ufficio di Giorgia Meloni e del suo staff – è un caso. Questa mattina il quotidiano ‘La Stampa’ affermava che la premier avrebbe disposto l’allontanamento degli agenti di Polizia a cui è affidata la sicurezza del Palazzo dallo spazio adiacente alla sua stanza, limitando la presenza agli agenti della sua scorta.

Fonti interne a diretta conoscenza della questione questa mattina confermavano l’indiscrezione, spiegando che l’indicazione del nuovo ‘assetto’ era stata comunicata ieri pomeriggio con un ordine di servizio. Anche Pietro Colapietro,

segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil, afferma di aver “verificato che le poliziotte e i poliziotti in servizio all’Ispettorato di Ps Palazzo Chigi sono stati

allontanati dal piano dove si trovano gli uffici della

presidente del Consiglio Giorgia Meloni, probabilmente per

mancanza di fiducia nei loro confronti. Meloni sul suo piano vorrebbe soltanto la scorta, ma non può essere lei a decidere

chi e come deve garantire la propria sicurezza. Si tratta di una cosa gravissima, mai accaduta in questi termini nella storia

della nostra Repubblica”.

Da Palazzo Chigi, però, è arrivata la smentita: “Non è cambiato nulla. La polizia rimane quindi al primo piano. Non cambia il dispositivo di sicurezza”, ha spiegato il capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, Fabrizio Alfano. “L’unica variazione che potrebbe aver innescato questa assurda

ricostruzione – ha spiegato – è il fatto che la presidente del Consiglio ha fatto presente al direttore dell’Ispettorato di Palazzo Chigi di rivalutare la presenza di un agente di polizia destinato esclusivamente agli accompagnamenti in ascensore”. Inoltre è “priva di fondamento” la parte dell’articolo secondo cui “la sicurezza al primo piano di Palazzo Chigi sia stata affidata agli agenti di scorta del Presidente del Consiglio. La sicurezza al primo piano rimane quindi affidata agli agenti di polizia di Palazzo Chigi”. Infine, è stato precisato, il personale addetto all’anticamera non ha nulla a che vedere con la gestione della sicurezza e la sua ordinaria organizzazione è di competenza dell’amministrazione”, ha sottolineato il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, aggiungendo che sulla questione non è stato diffuso alcun ordine di servizio.

L’opposizione però chiede di fare chiarezza sulla vicenda. Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato e

componente del Copasir, annuncia un’interrogazione e accusa: “La nostra premier vive ormai dentro una sorta di ‘sindrome del

bunker'”. Per Debora Serracchiani (Pd) la premier considera “spioni” gli agenti e li “allontana” dal primo piano “perché non si fida”, ma “forse le andrebbe spiegato meglio il ruolo che con orgoglio e responsabilità svolge la Polizia”. L’esponente di Avs Filiberto Zaratti con un’interrogazione chiede che “il ministro Piantedosi spieghi al Parlamento e al Paese la notizia”. “Togliere gli agenti di polizia dall’ ascensore dedicato del Premier è un atto gravissimo – attacca Matteo Renzi -. Dimostra che Giorgia Meloni non si fida della Polizia di Stato. Offro la mia solidarietà alle donne e gli uomini della PS che hanno sempre lavorato con professionalità e il cui rigore viene messo in discussione da una Presidente del consiglio che tra un complotto e l’altro continua a vedere i fantasmi e a non occuparsi degli italiani”.