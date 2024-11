Roma-Bologna 2-3, la Roma di Juric affonda ancora

Roma, 10 nov. (askanews) – Ancora una sconfitta in campionato per la Roma di Juric, che all’Olimpico cede al Bologna 3-2. Rossoblù avanti con Castro, che infila sugli sviluppi di un corner, la Roma risponde con la traversa di Soulé e nella ripresa trova il pari di testa di El Shaarawy. Orsolini riporta subito avanti i suoi, Karlsson arrotonda; Dallinga mette in rete, ma dopo un tocco con la mano con il Var che annulla. Poi ancora El Shaarawy trova la doppietta personale che però non basta ai giallorossi.

Olimpico in contestazione a metà gara. Sud desolatamente vuota nel finale.