Scoperti 19 lavoratori in nero o irregolari in provincia di Potenza

POTENZA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Potenza hanno individuato 19 lavoratori “in nero” o “irregolari”, nel corso di controlli che hanno interessato i Comuni di Lauria, Melfi e Pignola.

L’impiego irregolare di manodopera ha interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali ristoranti, impianti sportivi e negozi di abbigliamento e calzature. Inoltre, nell’ambito di ulteriori e autonomi interventi condotti a contrasto all’evasione fiscale, i finanzieri lucani hanno riscontrato numerose violazioni agli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici nonché di revisione periodica dei misuratori fiscali. Tra gli esercizi commerciali interessati dalle irregolarità figurano imprese presenti nell’intera provincia esercenti, tra le altre, le attività di bar, panificio e barberia. In un caso specifico le Fiamme Gialle della Compagnia di Rionero hanno individuato una rivendita di generi alimentari che provvedeva a rettificare parte degli scontrini emessi azzerando l’importo in essi registrato.

– foto d’archivio Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).