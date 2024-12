Stellantis male in Borsa dopo uscita Tavares: titolo scivola a -7%

Milano, 2 dic. (askanews) – Stellantis avvia la seduta a Piazza

Affari con la retromarcia ingranata: il titolo cede il 6,7% a

11,696 euro, dopo non essere riuscito a fare prezzo nei primi

minuti della seduta. Nella serata di domenica è arrivato

l’annuncio dell’uscita di scena del discusso ceo, Carlos Tavares. Il successore sarà nominato entro il primo semestre del prossimo anno, ha fatto sapere l’azienda. Nel frattempo i poteri sono in capo a un comitato esecutivo presieduto da John Elkann.

Stellantis ha, tuttavia, confermato la guidance finanziaria per

il 2024.