Suzuki, aumento ricavi e utili nel primo trimestre esercizio 2025

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre dell’esercizio 2025 (periodo aprile-giugno). Per il periodo aprile-giugno 2024, oltre all’impatto positivo dei tassi di cambio, i miglioramenti nel mix/prezzi, etc hanno portato a un aumento dei ricavi e degli utili. Per quanto riguarda le previsioni per l’intero esercizio, sono confermate le stime precedenti: 5,6 trilioni di yen (35,16 miliardi di euro) di ricavi e un risultato operativo di 480 miliardi di yen (3,01 miliardi di euro). Miriamo a rafforzare la nostra capacità di generare reddito per far fronte all’aumento delle spese in Ricerca e Sviluppo destinate agli investimenti di crescita e ai costi fissi. I ricavi nel periodo sono stati di 1.457,6 miliardi di yen (9,15 miliardi di euro) con un aumento di 253,3 miliardi di yen (1,59 miliardi di euro) rispetto all’esercizio precedente, principalmente dovuto dell’aumento dei volumi di vendita in Giappone e in Europa. L’utile operativo è stato di 157,6 miliardi di yen (989,39 milioni di euro) con un aumento di 59,6 miliardi di yen (374,16 milioni di euro) rispetto all’esercizio precedente dovuto al grazie alla variazione del mix/prezzo e al deprezzamento dello yen.

L’utile ante imposte è aumentato di 64,0 miliardi di yen (401,78 milioni di euro) rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo i 189,5 miliardi di yen (1,19 miliardi di euro). L’utile attribuibile agli azionisti della capogruppo è aumentato di 41,9 miliardi di yen (263,04 milioni di euro), raggiungendo i 114,2 miliardi di yen (716,93 milioni di euro). Le vendite di automobili a livello globale sono aumentate in paesi come il Giappone e l’Europa. Le vendite di motocicli s a livello globale sono aumentate in paesi come l’India e l’America Latina. Per il 2025 Suzuki prevede ricavi per 5,6 trilioni di yen (35,16 miliardi di euro) e un utile operativo di 480 miliardi di yen (3,01 miliardi di euro). A causa della persistente incertezza del contesto economico, inclusi i cambiamenti nell’andamento dei tassi di cambio, manteniamo invariate le nostre precedenti previsioni per ricavi, profitti, tassi di cambio e volumi di vendita. Si prevede un aumento dei volumi di vendita di automobili di 86 mila unità rispetto alla precedente previsione. Si prevede una riduzione dei volumi di vendita di motociclette di 23 mila unità rispetto alla precedente previsione.

