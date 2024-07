Tennis, Berrettini vince ancora: in semifinale a Kitzbuhel

Roma, 25 lug. (askanews) – Matteo Berrettini è in semifinale all’Atp 250 di Kitzbuhel. L’azzurro ha avuto la meglio in due set (7-6, 6-3) dello statunitense Moreno De Alboran. Primo set molto combattuto, con l’azzurro che è riuscito a imporsi al tie-break con il punteggio di 7-5. Nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio, Berrettini ha strappato il servizio all’avversario nell’ottavo game, portandosi sul 5-3 e vincendo poi il game finale con un ace a sugellare il successo nel punto decisivo. In semifinale sfiderà il tedesco Jannick Hanfmann, che ha sconfitto il brasiliano Seyboth Wild in due set (7-6, 6-4). Decisivi per la vittoria di Berrettini i 4 punti consecutivi nel tie-break del primo set e il parziale di 11-3 nella parte finale del secondo.