Tennis, Keys: “Mai avrei pensato di vincere un Slam”

Roma, 25 gen. (askanews) – “Non so per quanto riuscirò a parlare prima di piangere. Volevo questo risultato da così tanto tempo, ho giocato tanti anni fa una finale Slam – nel 2017 perse a Flushing Meadows 2017 contro la connazionale Sloane Stephens – e non avrei mai pensato un giorno di avere tra le mani questo trofeo”. Così Madison Keys nell’intervista a caldo immediatamente dopo il successo agli Australian Open di Melbourne. “Ho giocato qui nel 2015 la mia prima semifinale Slam – continua la trentenne statunitense – e ora ho raggiunto questo grandissimo traguardo”. Belle anche le parole di Aryna Sabalenka, sconfitta in finale: “Complimenti Madison, hai giocato un torneo bellissimo e hai meritato di vincere. Goditi i festeggiamenti e tutte le parti belle che arriveranno tra poco. Io e il mio team abbiamo dato il massimo ma oggi Madison ha giocato in modo fantastico”.