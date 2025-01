Tennis, Paolini facile al secondo turno di Melbourne

Roma, 14 gen. (askanews) – Buona la prima per Jasmine Paolini a Melbourne. L’azzurra, n°4 del seeding, ha superato la qualificata cinese Sijia Wei, n.117 WTA, che era alla prima partecipazione nel main draw di uno Slam. 6-0, 6-4 i parziali per la campionessa olimpica in un’ora e 13′ di gioco. La 29enne toscana, che partecipa per la sesta volta all’Happy Slam (l’anno scorso ha vinto le sue prime partite, raggiungendo il suo primo ottavo di finale Slam), affronterà al 2° turno una tra Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua. Jasmine è nello stesso quarto della kazaka Rybakina (n.6) e nella parte di tabellone dominato dalla polacca Swiatek (n.2).